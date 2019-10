RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Un Bari "forza 4" trova finalmente il suo primo successo casalingo trascinato dai pezzi pregiati del mercato estivo: 4-0 alla Cavese grazie ai gol di Di Cesare, Antenucci, Sabbione e Costa. Tre punti, quelli ottenuti dai biancorossi, utili principalmente per non perdere contatto col gruppo di testa, comandato ancora una volta dalla Ternana, che vince in rimonta sul Catania (3-2) in un Liberati che ora comincia a sognare.Ma alle spalle della capolista, il Potenza non molla un centimetro: 3-0 secco ad una Viterbese "incerottata" e secondo posto conservato, ricacciando indietro il duo calabrese composto da Reggina e Catanzaro, che sabato prossimo si daranno battaglia nell'anticipo della nona giornata al Granillo. Ma se i granata dovranno preparare il derby ripartendo dal deludente 1-1 di Pagani, i giallorossi possono sfruttare l'entusiasmo creato dal 3-1 casalingo in rimonta inferto alla Virtus Francavilla mandando in gol due terzi di attacco (Fischnaller e Bianchimano) ed un figlio d'arte (Di Livio jr).I prossimi avversari del Rieti, ovvero i biancoverde del Monopoli, tornano con un'importante successo dal campo della Sicula Leonzio (2-1), mentre la Casertana deve arrendersi alla Vibonese che ringrazia Bubas-gol autore di una splendita doppietta nel 3-1 finale.Arrivando in zona-salvezza, invece, inizia con un pareggio l'avventura di Sandro Pochesci sulla panchina del Bisceglie, che non va oltre il 2-2 contro il Picerno, con i due vantaggi momentanei siglati da Gatto, entrambi annullati dai lucani, mentre il Rende "risponde" al Rieti - che sabato aveva pareggiato 1-1 a Teramo - costringendo l'Avellino al pari a reti bianche (0-0).Teramo-Rieti 1-1 (giocata sabato)Avellino-Rende 0-0Bari-Cavese 4-0Potenza-Viterbese 3-0Ternana-Catania 3-2Bisceglie-Picerno 2-2Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1Paganese-Reggina 1-1Sicula Leonzio-Monopoli 1-2Vibonese-Casertana 3-1Ternana 19Potenza 17Reggina, Catanzaro e Monopoli 16Bari 14Paganese, Casertana e Catania 12Vibonese e Viterbese 11Avellino 10Picerno, Bisceglie e Virtus Francavilla 9Cavese 8Teramo 6Sicula Leonzio 5Rieti e Rende 2