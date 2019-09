RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sofferta, ma meritata, la vittoria della Ternana a Francavilla (2-1) vale il primato. Partipilo continua a segnare gol pesanti, Ferrante lo segue a ruota e la squadra di Fabio Gallo può sorridere perché le big restano tutte dietro. Occhio però, perchè la Reggina - con un Denis ancora part-time - fa sul serio: ieri è toccato al Catania uscire sconfitto dal Granillo (1-0 decisivo Corazza) e fino a dieci dal termine, i granata erano addirittura i primi della classe perché da Francavilla arrivavano notizie di una Virtus in grado di reggere l'urto delle Fere.Sul gradino più basso del podio, per ora, c'è il Potenza che dopo i due mezzi passi falsi con Rieti e Sicula Leonzio (due pareggi che hanno fatto perdere punti pesanti per strada ai lucani) ha ritrovato il gioco e soprattutto il sorriso contro il Rende, regolato dal gol in avvio di Viteritti. Chi subisce un triplo sorpasso e deve attestarsi subito fuori dal podio è il Catanzaro: ko sul campo della Casertana (2-1) la truppa di Auteri ora è quarta a -3 dalla vetta, un gap ancora colmabile, che non preoccupa affatto la dirigenza giallorossa.Nell'anticipo di sabato, il Bari del nuovo corso Vivarini, ha fatto sua la sfida del "Viviani" dove al cospetto di un Picerno ben messo in campo e a tratti pure pericoloso, saluta con entusiasmo il gol-partita di Simeri. Alla Cavese il derby campano contro l'Avellino (2-0), il Monopoli complica la classifica del Teramo - sconfitto 2-0 - che sabato sera ospiterà il Rieti in quello che già oggi può essere definito un drammatico scontro-salvezza. Segnali di vita lì a, invece, la Sicula Leonzio che sfrutta il fattore-campo avendo la meglio sul Bisceglie (2-1). Pari e patta tra Viterbese e Vibobese, unico pareggio della settima giornata.Picerno-Bari 0-1 (giocata sabato)Casertana-Catanzaro 2-1Cavese-Avellino 2-0Reggina-Catania 1-0Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1Virtus Francavilla-Ternana 1-2Monopoli-Teramo 2-0Rende-Potenza 0-1Rieti-Paganese 1-2Viterbese-Vibonese 2-2Ternana 16Reggina 15Potenza 14Catanzaro e Monopoli 13Casertana e Catania 12Viterbese, Paganese e Bari 11Virtus Francavilla e Avellino 9Vibonese, Cavese, Picerno e Bisceglie 8Teramo e Sicula Leonzio 5Rieti e Rende 1