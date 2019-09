RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Ternana non corre, Catanzaro di nuovo in vetta: tra le big, bene il Catania, così e così il Bari del nuovo corso-Vivarini. Sono questi, a grandi linee, i temi principali del turno infrasettimanale giocato ieri, i cui risultati hanno ridisegnato la classifica del girone C premiando i giallorossi di Auteri che battendo senza troppi affanni il Rieti (2-0) con una doppietta di Bianchimano, hanno agganciato la Ternana in vetta, dopo l’1-1 pomeridiano tra le Fere e la Reggina.Alle spalle del duo di testa, invece, frena ancora il Potenza, inchiodato nuovamente sul pari, stavolta da un più che modesto Sicula Leonzio (0-0): 4 punti potenziali persi dalla squadra di Raffaele in altrettanti giorni e campionato che per i lucani si mantiene nella normalità pur rimanendo a -1 dal vertice. Chi risale vertiginosamente la china è il Catania che annienta la malcapitata Cavese: al Massimino finisce 4-0 per gli etnei, che rimettono la leadership del girone nel mirino. Il Bari cambia allenatore, sceglie Vivarini per rimpiazzare Cornacchini, ma il San Nicola resta ancora stregato: il derby pugliese col Monopoli finisce 1-1, un botta e risposta (su rigore) tra Antenucci e Jefferson. A grandi falcate la Vibonese prova a recuperare terreno, grazie soprattutto al 3-1 casalingo contro il Picerno. Cade l’Avellino sotto i colpi di una sorprendente Virtus Francavilla (1-0 al Partenio), crolla invece il Rende – ultimo come il Rieti – che deve arrendersi ad una Paganese dilagante (5-1) attesa domenica allo Scopigno. Pari a reti bianche tra Bisceglie e Casertana (0-0), un punto alla Viterbese che torna da Teramo con un 1-1 in rimonta: in gol il “reatino” Pacilli.Ternana-Reggina 1-1Vibonese-Picerno 3-1Avellino-Virtus Francavilla 0-1Bisceglie-Casertana 0-0Paganese-Rende 5-1Teramo-Viterbese 1-1Bari-Monopoli 1-1Catania-Cavese 4-0Catanzaro-Rieti 2-0Potenza-Sicula leonzio 0-0Catanzaro e Ternana 13Reggina e Catania 12Potenza 11Viterbese e Monopoli 10Virtus Francavilla, Casertana e Avellino 9Paganese, Bari, Picerno e Bisceglie 8Vibonese 7, Teramo e Cavese 5Sicula Leonzio 2Rieti e Rende 1