CATANIA SUBITO AL TOP

FERE, IL CANTO DEL "GALLO"

LA MANITA SENZA TANQUE

LE ALTRE, TRA ALTI E BASSI

RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:21

RIETI - Tonfo Bari, certezza Catania, irresistibile Reggina! E' stata una seconda giornata all'insegna dei gol (24 in 9 gare), delle conferme, ma anche delle sorprese, a cominciare dalla brutta caduta casalinga del Bari che al San Nicola deve arrendersi alla sfrontatezza e alla leggerezza d'animo di una Viterbese tutt'altro che intimorita dal blasone di un avversario che ha davvero poco a che vedere con la categoria e dai pronostici avversi della vigilia. Tounkara bum-bum e Bezziccheri nel finale, vanificano il momentaneo pareggio di Antenucci si rigore e la Viterbese svetta.Sarà l'influsso dello Stromboli o molto più semplicemente il desiderio di riappropriarsi quanto prima del calcio dei grandi, ma sta di fatto che il Catania inscena una vera e propria prova di forza contro la Virtus Francavilla e al Massimino riesce a trovare la forza per recuperare il gol dello 0-1 di Perez e vincerla grazie a Ciccio Lodi e Sarno. Tre punti che fanno il paio con quello di sette giorni fa al Partenio di Avellino e valgono la vetta della classifica.Tiene il passo delle prime della classe la Ternana, che nel giorno dei festeggiamenti per il 50esimo del Liberati (foto Angelo Papa), piega la resistenza del Potenza (che chiude in inferiorità numerica) grazie al gol di Russo, che si ripete dopo la prodezza siglata contro il Rieti. E quando sono i difensori a regalare i punti, la sensazione che possa essere l'anno buono aumenta fino all'inverosimile.Irresistibile Reggina, dicevamo in apertura di pezzo! Assolutamente vero: la truppa granata schiaccia letteralmente la Cavese tarpando le "ali" agli aquilotti campani: 5-1 al Granillo anche senza El Tanque German Denis, ma con la coppia Reginaldo-Bellomo che torna a segnare a far sognare i tifosi di Reggio Calabria. In attesa, appunto, che scaldi il destro anche l'argentino, fresco di biennale.Per il resto, la Casertana sorride (2-0 al Rende) per il gol ritrovato di Castaldo, l'Avellino cancella l'onta del "tennistico" 3-6 di domenica scorsa contro il Catania, andando a vincere 1-0 sul campo della Vibonese, mentre il Catanzaro - che oggi spera di poter abbracciare l'ex amarantoceleste Gondo - non va oltre l'1-1 a Bisceglie. Nell'anticipo del sabato, invece, la Paganese ringrazia il terzino Schiavino, autore della doppieta con la quale la formazione campana piega il Monopoli. Rinviata Teramo-Sicula Leonzio.Paganese-Monopoli 2-0 (giocata sabato);Picerno-Rieti 2-1Ternana-Potenza 1-0Bari-Viterbese 1-3Bisceglie-Catanzaro 1-1Casertana-Rende 2-0Catania-Virtus Francavilla 2-1Reggina-Cavese 5-1Vibonese-Avellino 0-1Teramo-Sicula Leonzio rinv.Catania, Viterbese e Ternana 6Reggina. Catanzaro, Picerno e Bisceglie 4Paganese, Potenza, Bari, Avellino, Casertana e Monopoli 3Virtus Francavilla e Cavese 1Teramo*, Vibonese, Sicula Leonzio*, RIETI e Rende 0.* una partita in meno