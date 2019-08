RISULTATI I GIORNATA

RIETI - Tutto come da copione, la prima di campionato del girone C. Vincono le big, convincono i big (Lodi e Antenucci su tutti), aspettando un'ultima settimana di mercato che potrebbere rendere il raggruppamento ancora più intrigante, dalla quale anche e soprattutto il Rieti di Curci (o del nuovo potenziale acquirente) dovrà uscirne con una rosa abbondantemente ritoccata verso l'alto, per evitare una stagione tutta "sangue e lacrime".Dopo il tris reatino della Ternana guidata da un Marilungo formato-serie A, che con una doppietta ha aperto le danze allo "Scopigno" (3-1 per le Fere sul Rieti), ieri ci ha pensato il Catania di Ciccio Lodi a far esplodere i fuochi d'artificio in un Partenio stregato dalle magie del numero dieci catanese: dai suoi piedi sono nati gli assist per Di Piazza e la prodezza personale su calcio di punizione, per affondare un Avellino ancora in fase di costruzione, che ha tentato in qualche modo di arginare "l'eruzione" offensiva degli etnei, capaci di chiudere sul 6-3 finale, in perfetto stile-Wimbledon.Per non perdere subito terreno, però, ecco il Bari di Antenucci e D'Ursi: 2-0 esterno alla Sicula Leonzio con l'ex attaccante della Spal subito sugli scudi, a dimostrazione del fatto che può cambiare la categoria, ma non la mentalità e l'approccio mentale. Ragionamento questo, che sembra non ancora essere stato metabolizzato dalla coppia-gol dell Casertana formata da Castaldo e Floro Flores, che steccano pure a Potenza dove ci pensa Murano a regalare i primi tre punti alla formazione lucana (1-0).Bene anche il Catanzaro di Gaetano Auteri, che all'esordio mette ko il Teramo (2-1) e si issa subito al primo posto insieme alle altre big del girone. L'unica vera sorpresa della giornata è senza ombra di dubbio il pari in rimonta della Reggina a Francavilla, dove nonostante una Virtus ridotta in dieci, i granata non vanno oltre l'1-1. Per il resto, sorprende il blitz del Bisceglie a Rende (1-0), mentre Viterbese e Monopoli sfruttano a dovere il fattore-campo battendo rispettivamente Paganese (2-1) e Vibonese (1-0). In parità Cavese-Picerno (1-1), coi pugliese che domenica 1 settembre esordiranno in casa (ma si gioca a Potenza) contro il Rieti di Mariani.Avellino-Catania 3-6Catanzaro-Teramo 2-1Cavese-Az Picerno 1-1Monopoli-Vibonese 1-0Potenza-Casertana 1-0Rende-Bisceglie 0-1RIETI-Ternana 1-3Sicula Leonzio-Bari 0-2Virtus Francavilla-Reggina 1-1Viterbese-Paganese 2-1Catania, Ternana, Bari, Viterbese, Catanzaro, Potenza, Monopoli e Bisceglie 3Reggina, Cavese, Az Picerno e Virtus Francavilla 1Paganese, Teramo, Vibonese, Rende, Casertana, RIETI, Sicula Leonzio e Avellino 0.(1/9)Paganese-Monopoli (31/8), Az Picerno-RIETI, Ternana-Potenza, Teramo-Sicula Leonzio, Vibonese-Avellino, Casertana-Rende, Reggina-Cavese, Catania-Virtus Francavilla, Bisceglie-Catanzaro, Bari-Viterbese.