MERCATO

RIETI – «La C a 61 squadre? Non se ne parla». Tranchant il pensiero del presidente Francesco Ghirelli e della Lega: il format è a 60 e tale resterà, di conseguenza oggi in occasione della cerimonia di composizione dei calendari in programma alle 18,30 presso il Salone d'Onore del Coni, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultim'ora, i tre gironi saranno composti da 20 squadre ciascuno, col Bisceglie a completare quello Meridionale (il C) e l'Audace Cerignola costretta, malgrado il ripescaggio, a ripartire dalla serie D perché – a detta della Lega – i lavori di messa a norma del Monterisi, sono stati effettuati ben oltre il 5 luglio, data ultima per dimostrare di avere tutti i requisiti in ordine. Di conseguenza, tirano un sospiro di sollievo Paganese, Modena e Reggiana (la prima riammessa, le altre due ripescate) tra le maggiori indiziate a lasciare un posto alla formazione pugliese.Per il Rieti, quindi, si ripeterà la doppia sfida col Bisceglie, una squadra che riporta alla mente degli amarantoceleste il gol-salvezza di Cernigoi che lo scorso 20 aprile certificò la permanenza in C della truppa allenata da Capuano.E stasera al Salone d'Onore del Coni, in rappresentanza del Rieti, ci sarà il diggì Pierluigi Di Santo, il quale approfitterà dell'occasione per trasformare la cerimonia del calendari in una vera e prorpia “missione” di mercato. Si vedrà con una serie di direttori sportivi per parlare di alcuni calciatori finiti nel mirino del club amarantoceleste che, tra gli altri, deve scigoliere il ballottaggio Cericola-Milani per il ruolo di esterno d'attacco: il primo è svincolato, il secondo si è già accasato a Sassari con la Torres (in D) ma ad un'eventuale chiamata dal centro d'Italia non rimarrebbe di certo indifferente. Più semplice la strada che porta all'ex amarantoceleste (si è svincolato lo scorso 30 giugno) fresco di bronzo alle Universiadi, visto che sul versante-Milani ci sarebbe il rischio di dover riconoscere qualcosa anche al club sardo.