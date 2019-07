IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - Come nelle previsioni, disco verde per l'iscrizione del Rieti in serie C per la prossima stagione sia dalla commissione infrastrutture della Figc che dalla Covisoc.Si comunica che nel pomeriggio odierno la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc ha riscontrato, a favore della Società Fc Rieti Srl, il pieno rispetto dei “Criteri Infrastrutturali” e dei “Criteri Sportivi ed organizzativi” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di serie C 2019-2020.Sempre nel pomeriggio odierno è stata trasmessa alla Società Fc Rieti Srl la seguente nota da parte della Covisoc: “La Covisoc, nella riunione del 3 e 4 luglio 2019, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio professionistico, ha riscontrato il rispetto dei “Criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di serie C 2019-2020, di cui al Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 191/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019”.