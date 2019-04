RIETI - E' un punto, quello conquistato contro il Rende, che rinvia la festa-salvezza, ma avvicina comunque il Rieti all'obiettivo finale. Basterà non perdere sabato a Bisceglie - anticipo della 33esima giornata - per potersi finalmente lasciare andare ad un urlo liberatorio.



Ma dalle parole di Mimmo Padovano (vice di Capuano) nel dopo-gara, emerge un quadro "clinico" non proprio confortante sulle condizioni di alcuni giocatori usciti malconci dalla sfida odierna ed in forte dubbio per la gara di giovedì.

«Purtroppo Marchi potrebbe aver riportato qualcosa di serio alla mano - dice il viceallenatore amarantoceleste - Ha subito un pestone alla fine del primo tempo, aveva fortissimi dolori ed è dovuto uscire. La sensazione è che possa aver riportato la frattura di un dito o addirittura di tutta la mano: speriamo che gli esami che sta effettuando in ospedale scongiurino il peggio».

Ma non è solo la condizione di Marchi a preoccupare, perché oltre all'ex mediano della Vis Pesaro, anche Maistro è stato costretto a lasciare il campo, quando mancava un quarto d'ora. «Il ragazzo ha sentito qualcosa ai flessori - prosegue De Simone - ma prima di martedì non sarà possibile stabilire l'eventuale entità del danno. Sinceramente siamo un po' preoccupati, ma restiamo fiduciosi, anche se questo tipo di infortuni nascondono sempre delle insidie e vanno gestiti bene per evitare ricadute».

Concluso il "bollettino medico", Padovano parla della partita, di ciò che ha funzionato e quello che invece, non è andato per il verso giusto: un giudizio complessivo tutto sommato positivo e con qualche rammarico di troppo.

«La squadra aveva iniziato anche bene - dice - poi l'infortunio di Gigli ha messo la gara in salita, ma nonostante questo siamo stati bravi a reagire e a tenere bene il campo riuscendo a chiudere il primo tempo in parità. Nella ripresa il campo in quelle condizioni non ci ha di certo favorito e sono affiorate le fatiche dei viaggi aerei e dei ritardi accumulati mercoledì: non vuol essere un alibi, questo, perché poi in fin dei conti la partita la giudichiamo positivamente, però nel finale evidentemente abbiamo concesso qualcosa di troppo rischiando anche di subìre il gol. Tensione? Beh, diciamo che inconsciamente forse un pochino il fatto di sapere che vincendo saremmo stati salvi può aver inciso, ma conoscendo questi ragazzi, che si allenano da veri professionisti arrivando due ore prima al campo ed andando via un'ora e mezza più tardi, credo che una volta scesi in campo si siano lasciati alle spalle anche il condizionamento. Ora pensiamo a Bisceglie: basterà non perdere per ottenere la salvezza diretta».

LA SODDISFAZIONE DI MODESTO

Da Padovano a Francesco Modesto (ex Genoa e Reggina), per analizzare i 93' di Rieti-Bisceglie col tecnico dei calabresi, il quale complimentantosi fortemente coi suoi, giudica il punto un risultato positivo. «Su questo campo hanno perso squadre come Reggina, Catanzaro, Viterbese e, prima ancora, la Casertana - dice Modesto - Ritengo questo pareggio un buon risultato perché i ragazzi hanno interpetato la partita esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che il Rieti si sarebbe mostrata squadra tosta e ben organizzata, ma se andiamo ad analizzare la partita, mi viene da pensare che gli abbiamo concesso davvero poco e creato sicuramente qualcosa in più. Playoff? Ci crediamo, ma dovremo innanzitutto vincere le due gare che sono rimaste da giocare e poi fare i conti alla fine, quando noi riposeremo».

TRIBUNA AMARCORD

In tribuna, ad assistere a Rieti-Rende, c'era anche il tecnico della promozione ed il suo staff, ossia Carmine Parlato accompagnato da Raffaele Battisti e Daniele Goletti. La speranza per tutti e tre era quella di vedere il "loro" Rieti - portato in C lo scorso 29 aprile al termine di una stagione super - festeggiare la salvezza. Invano. Ma nonostante l'1-1, Parlato elogia la squadra di Capuano. «Gruppo tosto, centrocampo solido, con questo campo e queste condizioni meteo non era facile giocare, ma sono sicuro che la salvezza è solo questione di giorni».

LA FAMIGLIA JOVINO

Prima del calcio d'inizio, il presidente Riccardo Curci ha omaggiato la famiglia di Cesare Jovino, ex calciatore del Rieti, con un mazzo di fiori e le due squadre sul cerchio del centrocampo ne hanno ricordato la memoria con un minuto di raccoglimento. Sugli spalti i figli di Jovino, la moglie ed altri parenti, salutati anche da alcune vecchie glorie di quel tempo, come il capitano Nunzio Rucci.

DOMINICI, CHE PAURA!

E per non farsi mancare nulla, anche un grosso spavento: durante l'intervallo, infatti, il dottor Roberto Dominici - spettatore assiduo quando il Rieti gioca allo "Scopigno" - è scivolato sui gradoni e battuto il capo. Attimi di concitazione quando il dottore ha perso per un attimo i sensi ed immediatamente sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che lo hanno curato e rimesso in sesto. «Tutto ok, solo un lieve mancamento - ha detto rassicurando tutti, in primis il presidente Curci - Ora però fatemi vedere la partita».

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA