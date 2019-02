© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - De Simone si accontenta, Torrente recrimina. Lo zero a zero che ha caratterizzato Rieti-Sicula Leonzio è riassunto nelle parole dei due tecnici, che a fine gara, in conferenza stampa, hanno "rigiocato" verbalmente la gara dello "Scopigno" confermando le impressioni vissute dagli spalti: il Rieti, seppur a fatica, porta un altro punticino in classifica conservando il quart'ultimo posto - in coabitazione col Bisceglie - la Sicula crea di più, centra un palo, grazia Marcone nel finale, ma deve accettare il verdetto del campo.DE SIMONE REALISTA"Diciamo che il pari ci può stare - ammette alla sua prima sulla panchina del Rieti vista la squalifica di Capuano - Loro hanno avuto sicuranente le occasioni più importanti, ma anche noi abbiamo creato le nostre. Una gara non bella sotto l'aspetto tecnico, condizionata anche dalle condizioni del terreno di gioco. Siampo ancora in una fase di rodaggio e si vede, molti giocatori hanno ancora bisogno di tempo, oltre al fatto che oggi alcuni elementi li abbiamo recuperati proprio in extremis a causa dell'influenza. Il nostro obiettivo oggi - continua De Simone - era quello di annullare le caratteristiche tattiche della Sicula, gli attaccanti avevano dei compiti ben precisi e si sono sacrificati anche in fase di contenimento perdendo peso in attacco e chiaramente ne ha risentito anche il gioco, che pian piano arriverà. In questo momento la classifica ci toglie serenità, ma muoverla è stato comunque importante".Il 3-5-2, oggi a tratti trasformato in 3-4-1-2 con Maistro tra le linee, ancora non sembra sortire gli effetti sperati: poca profondità, poche idee in mezzo al campo, due fattori che lo stesso De Simone ammette essere "ancora deficitari, ma è chiaro che l'assenza di Marchi e la connotazione tattica da affidare a Maistro, oggi "mascherato" per non dare punti di riferimento alla Sicula, oltre alle non perfette condizioni di alcuni, sono il motivo per cui non si vede ancora l'effetto del modulo".TORRENTE RECRIMINALo zero a zero non soddisfa appieno il tecnico della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente, che al termine della gara sintetizza la sfida con un emblematico "sono due punti persi". E riavvolgendo il nastro del match, tutti i torti Torrente proprio non ne ha, visto che le occasioni migliori le ha create proprio la Sicula, compreso il palo di Megelaitis e l'occasionissima finale di Dubickas che a tu per tu con Marcone non riesce a deviare il pallone in rete alzando troppo la traiettoria del colpo di testa ravvicinato."Se c'era una squadra che doveva vincere - spiega Torrente - quella era la Sicula Leonzio. E lo dico senza presunzione, ma semplicemente annotando le occasioni create sia nel primo tempo, due volte con Gomez, che nella ripresa, col palo di "Mege" e l'erroraccio di Dubickas. Peccato perchè eravamo riusciti ad interpretare la gara esattamente come l'avevamo preparata".Dalle occasioni mancate, alle recriminazioni per due rigori non concessi, il passo è breve e Torrente pone l'accento sui presunti falli di mano che a metà ripresa dovevano - a suo modo di vedere - essere puniti con il rigore."Il primo era rigore netto - dice - il secondo idem. Purtroppo ultimamente veniamo penalizzati, già la scorsa settimana per episodi del genere avevo chiesto che venissimo rispettati maggiormente: se c'è rigore bisogna concederlo, ma al di là di questo episodio che poteva essere determinante, credo che alla fine ci è mancato solo il gol".Esaurito anche l'argomento-rigori, Torrente - che alla Sicula è arrivato solo una settimana fa - fa il punto della situazione e pensa positivo: "In questo momento dobbiamo pensare ad una gara per volta: abbiamo degli assenti gravi, alcuni elementi non sono ancora al top, quindi prima di parlare di obiettivi, dobbiamo lavorare per migliorare: vedo comunque una squadra in crescita".