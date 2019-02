COSI' IN CAMPO

Rieti

Sicula Leonzio

Arbitro

PROGRAMMA GARE, DOMANI XXV GIORNATA (VI DI RITORNO)

Ore 14.30

Ore 16.30

Ore 20.45

CLASSIFICA

RIETI - Torna a parlare Ezio Capuano, e lo fa alla vigilia del match dello Scopigno di domani alle 14.30 contro la Sicula Leonzio. Tra i temi toccati dal tecnico anche quello relativo ai casi Pepe e Maistro.«Maistro è un giocatore forte, un bravo ragazzo, uno che non ha mai fatto mancare il suo impegno . Ha fatto una uscita un po' da ragazzino - riferendosi allo sfogo social dopo la mancata cessione al Parma - ma lui è importante per noi. I complimenti vanno anche alla società per averlo trattenuto, non è facile declinare un'offerta del Parma. Le voci di mercato lo hanno sovraccaricato troppo, forse ora sara più tranqhillo. Deve dare il suo contributo fino al termine della stagione, poi a giugno si toglierà le sue soddisfazioni, ne sono sicuro».Un passaggio anche su Pepe, che non si allena da due settimane con la squadra: «Credo che lui sia un ottimo giocatore - ha detto Capuano -, ne sono convinto. Quando l'ho sostituito a fine primo tempo del match contro la Virtus Francavilla lui se ne è andato, non è stato un bel gesto. Puo capitare di sbagliare tecnicamente, ma quando un giocatore non comprende i miei dettami tattici allora per me non ha spazio».Tornando al match Capuano dichiara: «Affrontiamo una squadra che ha l'obiettivo dichiarato della qualificazione ai playoff, una società forte. Noi però abbiamo tutte le armi per vincere la partita. Dopo la bella prestazione contro la Cavese forse sarebbe stato meglio scendere in campo subito, ma la pausa è stata utile per inserire i nuovi e lavorare tanto sia dal punto di vista fisico che tattico».Il tecnico fa anche un bilancio del suo primo mese in amarantoceleste: «Sono molto contento fino ad ora, la società lavora bene, il direttore Malù e l'avvocato Gianni hanno portato avanti operazioni importanti nel mercato, il fatto che un giocatore come Carpani scelga Rieti significa molto. Lotteremo per conquistare la salvezza».Capuano e il suo vice Padovano sono squalificati, a guidare la squadra sarà il collaboratore tecnico Domenico De Simone.(3-5-1-1): Marcone; De Vito, Mattia, Delli Carri: Zanchi, Konate, Maistro, Palma, Brumat; Gondo; Cernigoi. All. De Simone(4-3-3): Ferrini; De Rossi, Aquilanti, Laezza, Squillace; D'Angelo, G. Esposito, Marano; Dubickas, Miracoli, Gammone. All. Torrente: Rossetti di Ancona (Ciancaglini- Di Monte)Virtus Francavilla-MateraCatanzaro-PaganeseRieti-Sicula LeonzioBisceglie-TrapaniMonopoli-ViterbeseCatania-CasertanaPotenza-RendeCavese-ViboneseSiracusa-Reggina.Juve Stabia 56Trapani 47Catanzaro e Catania 44Casertana 35Monopoli e Vibonese 34Reggina 33Rende 31Potenza 30Virtus Francavilla 27Cavese 26Sicula Leonzio 24Viterbese 22Siracusa 19Rieti e Bisceglie 18Paganese 9Matera -17.