RIETI - Andrea De Vito è un nuovo giocatore del Rieti (è attesa l'ufficializzazione del club). Arriva a titolo definitivo con un contratto di 5 mesi fino al 30 giugno 2019. Un bel colpo, con il giocatore classe 1991 che ha giocato titolare con la Viterbese in questo inizio campionato. Può agire sia da esterno sinistro a centrocampo nella linea a 5 disegnata da Capuano ma anche come braccetto sinistro nei 3 in difesa.



Il Rieti ha invece ufficializzato l'ingaggio di Richard Gabriel Marcone. Nato a Bucarest, il 21 gennaio 1993, Marcone è il rinforzo per il parco portieri di mister Capuano. Per lui 38 gare in Serie B con Vicenza, Trapani e Pro Vercelli; 84 gare in Serie C tra Sudtirol e Cuneo. Proprio al Cuneo, nel Girone A di Lega Pro, la sua prima parte dell'attuale stagione calcistica con 21 presenze, 11 clean sheet e 19 reti subite. Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA