© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il mercato chiuderà ufficialmente stasera alle 20 (caccia a un portiere e a un difensore), ma in un mese il nuovo Rieti ha rivoltato completamente la rosa, oltre al cambio di guida tecnica la formazione vista ad inizio stagione è praticamente un vecchio capitolo. Oltre ai tantissimi colpi in entrata la formazione amarantoceleste sta cercando di "liberarsi" anche di qualche esubero e, oltre ad alcune rescissioni consensuali, oggi si è perfezionata anche il primo trasferimento in uscita.Cosimo La Ferrara è infatti stato ceduto alla Cavese, come sancito anche dal comunicato ufficiale del club. Scuola Milan, La Ferrara non ha mai avuto spazio in stagione ed ora l'attaccante classe 1998 proverà a giocarsi le sue chance a Cava Dei Tirreni agli ordini di mister Modica.La settimana di riposo dal campionato sarà utile a Capuano per inserire gli ultimi arrivati, mentre sabato alle 14.30 è in programma una amichevole al " Renato Curi" di Perugia contro la squadra allenata da Alessandro Nesta. Il grifone sta portando avanti un campionato importante in serie B, dove ha raccolto 29 punti, che proiettano i biancorossi in zona playoff.Dopo quello contro la Salernitana arriva quindi un altro test importante, anche per capire a che punto è l'inserimento dei nuovi arrivati e come ridisegnerà il Rieti Capuano, che a quel punto avrà la rosa definitiva con cui chiudere la stagione, una rosa che nelle prossime ore potrebbe perdere anche Fabio Maistro, uno dei pezzi pregiati, molto vicino al Parma.