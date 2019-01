© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ambo sulla ruota di Rieti. Gianluca Carpani e Sebastiano Svidercoschi sono a tutti gli effetti due giocatori amarantocelesti. Oggi pomeriggio, alle 14,30, scenderanno in campo per il primo allenamento agli ordini di mister Capuano.Carpani, centrocampista ascolano, classe 1993, è il vero colpo del Rieti (come annunciato in anteprima sulle colonne de Il Messaggero). Operato a marzo a Perugia per la lesione del crociato e del menisco del ginocchio sinistro non è più sceso in campo e l’Ascoli ha deciso di girarlo in prestito secco al Rieti fino al 30 giugno per fargli riprendere il minutaggio e la confidenza con il campo. La dirigenza marchigiana punta forte sul giocatore che nelle ultime 5 stagioni con i bianconeri è stato sempre utilizzato, giocando da titolare le ultime 3 annate in B.Sistemato il centrocampo si pensa anche all’attacco e il Rieti piazza il colpo Svidercoschi, classe 1999, giovane proveniente dalla Viterbese con la quale ha totalizzato una presenza in campionato. Un lungagnone di 185 centimetri, forte nel gioco aereo, che nelle due stagioni precedenti ha giocato con la Lupa Roma e proviene dalle giovanili della Lazio.Ma non è finita qui, perché sono annunciati altri tre colpi: un portiere, un difensore e un altro attaccante.In difesa è a buon punto la trattativa che porta ad Alberto Masi, classe 1992, forte difensore centrale del Pisa, passato anche in orbita Juventus che lo prelevò nell’estate del 2012, che molto bene ha fatto in B con le maglie di Pro Vercelli e Ternana.In porta si punta su un profilo esperto proveniente dalla C e in attacco c’è da aspettarsi un colpo d’effetto dell’ultimo minuto. Il Rieti promette scintille!