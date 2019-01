RESCISSIONI

RIETI - Il rigore concesso alla Cavese nel posticipo di ieri, terminato poi 1-1, non è andato proprio giù ad Ezio Capuano, che intervistato da tuttoc.com, si è rivolto addirittura ai vertici della serie C per chiedere maggiore attenzione. La beffa arriva anche dal Giudice Sportivo, che ha squalificato per una gara il tecnico: "per aver proferito espressioni blasfeme durante la gara si legge nel comunicato. Inibizione fino al 5 febbraio invece per Dino Pezzotti per la stessa identica motivazione. Nell'intervista proprio il tecnico ha voluto rimarcare l'episodio del rigore che ha portato al vantaggio della Cavese: «Non ho nulla contro la Cavese, sia chiaro - ha detto il tecnico - squadra organizzata e difficile da affrontare, ma penso che tutta Italia abbia visto che il rigore fosse inesistente. Già a Caserta avevamo qualcosa da recriminare, ma ho una banda di ragazzini talmente forti e preparati che non si sono fatti abbattere dalla svista ottenendo il pareggio". Rispetto nei confronti del suo Rieti e un messaggio chiaro ai verti del campionato e dell'Aia: «Siamo il Rieti, siamo orgogliosi di esserlo e dobbiamo conquistare il nostro scudetto che è la salvezza. Non è possibile perdere una gara dominata per una scelta errata di chi ha diretto la partita. Se un mio calciatore sbaglia lo lascio a casa tre settimane, credo bisogna fare la stessa cosa con il guardalinee che poteva compromettere la nostra partita. Si può sbagliare - ha continuato il tecnico-, ma ieri l'episodio è stato clamoroso e sento il dovere di lanciare un appello al designatore Giannoccaro che ho sempre stimato in veste di arbitro, di uomo e di dirigente. Dobbiamo restituire credibilità al sistema».Intanto nei minuti scorsi il club ha ufficializzato due rescissioni che erano già nell'aria. Lasciano la maglia del Rieti Giovanni Kean e Simone Di Domenicantonio. Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Football Club Rieti comunica che, in data 29 gennaio 2019, sono state siglate le rescissioni consensuali con i calciatori Giovanni Kean Dosse e Simone Di Domenicantonio.Per l’attaccante classe 1993, 354 minuti con la casacca amarantoceleste, mentre per l’esterno classe 1997 6 apparizioni totali, tra campionato e coppa, e 1 assist in questi 6 mesi.Un ringraziamento per la professionalità e un augurio per il futuro delle rispettive carriere da tutta la società".Nei prossimi giorni sono attese altre ufficialità in uscita, tra le quali quella del portiere Chastre e del difensore Pepe.