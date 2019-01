© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante l'intervallo di Rieti-Cavese (termianta 1-1), davanti alle telecamere di Rai Sport, il diesse Malu Mpasimkatu ha fatto il punto sulla sua esperienza a Rieti ma soprattutto, sul mercato: «Avevo iniziato questa stagione con un'altra proprietà, sono contento che quella attuale mi abbia rinnovato la fiducia. Mercato? Cerchiamo ancora quattro giocatori, uno per reparto. Abbiamo bisogno di un portiere esperto che crei concorrenza con Costa - ha dichiarato proprio a Rai Sport - visto che in panchina abbiamo solamente il classe 2001 Spadini. Puntiamo anche ad un centrocampista ed un attaccante, novita arriveranno sicuramente».Il mercato è uno degli argomenti che tiene banco anche a fine gara quando a rilasciare le dichiarazioni è Ezio Capuano: «Devo fare i complimenti a questi ragazzi che stanno crescendo di partita in partita, sono stati padroni del campo per novanta minuti contro una squadra che in questo girone è quella fa girare meglio la palla, una gara che è stata preparata bene da tutto lo staff. Non discuto con l'arbitro, ma il rigore non credo ci fosse, e l’ha dato l’assistente, ma si vede che Zanchi non commette alcun fallo. Abbiamo creato cinque palle gol e non siamo mai arretrati. Il campo ci ha penalizzato, abbiamo provato a farla girare, resta il rimpianto per quell'occasione al 92'. Abbiamo anche azzeccato i cambi, sarà l'intuito dopo tanti anni che alleno. Credo che questa sia la strada da percorrere, anche se non sarà facile. Sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno fatto una buona prestazione su questo campo, in queste condizioni. Spero che il Presidente mi faccia qualche regalo, anche se penso che possiamo giocarcela per ottenere la salvezza. Eravamo a conoscenza della situazione che avremmo trovato, anche a livello di gestione fatta dalla vecchia società, ma rimango soddisfatto e pienamente convinto della scelta che ho fatto. Ora abbiamo il turno di riposo e possiamo lavorare, dopo questa serie di gare ravvicinate affrontate con pochi allenamenti insieme, soprattutto per i nuovi arrivati».