RIETI - A tre giorni di distanza dalla sconfitta beffa del "Pinto" di Caserta il Rieti torna in campo. Oggi alle 14.30 (diretta Eleven Sports) Ezio Capuano esordirà di fronte ai tifosi amarantoceleste per la sfida alla Virtus Francavilla. Tre punti importantissimi quelli messi in palio dal match dello Scopigno, con le due squadre che vogliono mettere da parte al più presto il bottino salvezza. Partita insidiosa, non solo perchè gli ospiti sono reduci dal 2-0 interno contro la Cavese, ma anche perchè. con una penalizzazione in arrivo, il Rieti non può permettersi di sbagliare.Capuano però promette massimo impegno: «Andremo al limite dello strapazzo fisico per vincere - ha detto il tecnico nella conferenza prepartita di ieri - loro sono una squadra fisica che sui piazzati può metterci in difficoltà, anche perchè le palle da fermo sono state un fattore anche a Caserta».Occhio quindi a questo aspetto, ma il Rieti è pronto: «Abbiamo preparato la partita al meglio, in questo momento non facciamo rifiniture, ma allenamenti di tre ore. Ieri nonostante la neve la squadra si è allenata con grande entusiasmo, i margini di miglioramento sono illimitati».Preoccupano però le condizioni del terreno di gioco: «Sappiamo in che condizioni è il campo, ma un allenatore esperto e navigato come me deve preparare la squadra anche a queste cose, impossibile giocare palla a terra, alcune scelte potrebbero essere fatte anche in funzione di questo. Loro hanno Partipilo che è un giocatore bravo tra le linee e può metterci in difficoltà».Nonostante un problema all'alluce del piede sinistro Gigli è comunque tra i convocati, cosi come Tiraferri, che invece non era partito per Caserta. Il difensore scuola Fiorentina però molto probabilmente non sarà titolare, con Mattia che scala tra i tre insieme a Delli Carri e Pepe. A centrocampo, sugli esterni, spazio a Brumat a destra e Zanchi a sinistra, mentre i tre centrali saranno Konate, Palma e Marchi. Confermata anche la coppia d'attacco formata da Maistro e Gondo, con Cernigoi in grado di dare una soluzione importante dalla panchina.Ancora per oggi, almeno fino alla chiusura del botteghino per la sfida al Francavilla, i tifosi potranno partecipare all'iniziativa "Ricalcolo" che consente di acquistare un mini-abbonamento valido per le otto partite casalinghe rimaste al costo di 50 euro.Questo l'elenco dei convocati da parte del tecnico Ezio Capuano per il match contro la Virtus Francavilla:1. Davide Costa.22. Alex Spadini,33. Filippo Delli Carri,28. Franck Cece Pepe,5. Nicolò Gigli,24. Gianluca Gualtieri,2. Simone Mattia,20. Matteo Brumat,13. Tiziano Tiraferri,6. Giuseppe Palma,25. Vincenzo Garofalo,8 Xavier Venancio Catarino,30. Amara Konate,26. Alessandro Marchi,10. Fabio Maistro,17. Iacopo Cernigoi,35 Cedric Gondo,32. Marco Barbini,31. Armando Migliaccio,29. Roberto Criscuolo,21. Andrea Zanchi(3-5-1-1): Costa; Delli Carri, Pepe, Mattia; Zanchi, Konate, Palma, Marchi, Brumat; Maistro; Gondo. All. Capuano(3-5-2): Nordi; Pino, Marino, Tiritiello; Albertini, Folorunsho, Vrdoljak, Monaco, Pastore; Partipilo, Sarao. Allenatore: Trocini.: Monaldi di Macerata (Colasanti-Bocca)Paganese - Siracusa (oggi, ore 14.30)Casertana - Bisceglie (stasera, ore 20.30)Vibonese - Catanzaro (stasera, ore 20.30)Potenza - Juve Stabia (stasera, ore 20.30)Catania -Matera (stasera, ore 20.30)Rende - Monopoli (stasera, ore 20.30)Sicula Leonzio - Trapani (stasera, ore 20.30)Reggina - Viterbese (stasera, ore 20.30)Juve Stabia 49Trapani 40Catanzaro e Catania 37Rende e Reggina 31Monopoli 30Casertana e Vibonese 29Potenza 26Sicula Leonzio 23Cavese 22Virtus Francavilla 21Rieti 19Siracusa 18Viterbese 16Bisceglie 15Matera 11Paganese 8