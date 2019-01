© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pomeriggio di lavoro al Ciccaglioni per il Rieti in vista della sfida di mercoledì 23 allo Scopigno (ore 14.30) contro la Virtus Francavilla (arbitro Monaldi di Macerata). Nel day after della sconfitta al "Pinto" di Caserta, la formazione amarantoceleste si è radunata agli ordini di mister Capuano con un elemento in più.Dopo quello di Tiraferri infatti si registra un altro ritorno, uno dei volti e dei protagonisti della promozione in serie C. Si tratta di Stefano Scardala, esperto difensore classe 1981 che aveva iniziato la stagione al Pomezia, nel campionato di Eccellenza. Una soluzione in più per Capuano, un giocatore in grado di garantire esperienza in un reparto fatto di tanti giovani con grandi prospettive.A ufficializzare il suo ritorno si attende solamente il comunicato ufficiale della società, previsto nelle prossime ore, anche se i tifosi presenti al Ciccaglioni per l'allenamento odierno lo hanno già visto all'opera. La squadra è stata divisa in due gruppi: differenziato per chi è sceso in campo ieri, mentre cross e tiri in porta per chi non ha giocato.