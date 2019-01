Ultimo aggiornamento: 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono giorni caldissimi questi in casa Rieti. Il mercato tiene banco, soprattutto nelle ultime ore, visto che il club, già oggi, potrebbe diramare qualche ufficialità. Intanto la squadra continua a preparare il match di domenica contro la Casertana, il primo dopo la sosta e per Ezio Capuano sulla panchina amarantoceleste. Questa mattina seduta video per la squadra per analizzare gli errori del match contro la Salernitana e studiare proprio la Casertana.Come detto, a tenere banco, è il mercato, visto che già oggi potrebbero arrivare alcuni comunicati per i tasselli in entrata. Tiraferri, Mattia, ma non solo, perchè intorno all'ora di pranzo è previsto l'arrivo anche del centrocampista classe 1989 Alessandro Marchi, un altro di quei giocatori ex Sambenedettese che avevano già lavorato proprio con Ezio Capuano.Alle 18 invece sarà amichevole contro l'Amatrice, l'occasione per vedere in campo, almeno qualche minuto, i nuovi arrivi. Oltre al nome di Marchi, in vista l'arrivo di Vincenzo Garofalo, centrocampista classe 1999. L'ultimo colpo in entrata potrebbe rispondere al nome di Andrea Zanchi, difensore esterno con alle spalle oltre cento presenze in serie C.