RIETI - Dopo la lunga sosta si avvicina a grandi passi il match alla ripresa del campionato per il Rieti di Ezio Capuano. Dopo il test match contro la Salernitana terminato 1-1 con gol di Xavi Venancio, giovedì altra amichevole per ritrovare il ritmo partita nelle gambe. Alle 18.30 sul sintetico del Gudini sarà sfida contro l'Amatrice, formazione allenata da Romeo Bucci del campionato di Prima Categoria. Intanto ieri il club ha ufficializzato la resciossione di altri due giocatori dopo Todorov e Papangelis. La notizia era già nell'aria ma, proprio da ieri, è diventata ufficiale: Thomas Vasileiou e Giancarlo Gallifuoco non faranno più parte della rosa. E' invece atteso per domani il comunicato per Tiziano Tiraferri: l'esterno classe 1997 già oggi ha raggiunto Rieti e si è unito al gruppo. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA