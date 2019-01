Rieti, il ritorno di Tiraferri

RIETI - Il primo acquisto del mercato invernale del Rieti risponde al nome di Tiziano Tiraferri. L'esterno, classe 1997 è uno degli eroi della promozione in serie C. Arriva dal Castiadas, che lo ha liberato dopo che il giocatore stesso, dopo la chiamata del club amarantoceleste, aveva espresso la volontà di tornare alla base. Il suo arrivo è previsto all'ora di pranzo, quando metterà la firma sul contratto prima di lanciarsi nella sua nuova avventura in amarantoceleste. Arriva quindi la prima pedina sugli esterni per Ezio Capuano, che però dovrà rinunciare al sogno Bellomo. La Reggina, tramite i suoi profili social, ha fatto intuire l'arrivo del giocatore attraverso un post ironico che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA