RIETI - Il nuovo Rieti è alla stretta finale. A tenere banco, neanche a dirlo, sono closing, allenatore e, da qualche ora, anche una cordata capitanata da un imprenditore romano intenzionato a rilevare la maggioranza del club.Fronte allenatore l'accelerata sembra esserci stata, perché Francesco Moriero è balzato in pole position. Il tecnico potrebbe arrivare a Rieti già lunedì per la firma sul contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione, con opzione per la prossima. Ex Sambenedettese, Moriero sembra essere il profilo giusto per la guida di una squadra che probabilmente verrà ricostruita. Insieme a lui anche il suo staff, composto dal collaboratore e match analyst Massimo D'Urso, oltre che al suo vice Francesco Cudazzo. Lo sprint, come detto, sembra essere quello definitivo, anche se fino alla firma vietato sbilanciarsi troppo. Rimangono aperte infatti le piste Capuano e Beoni, mentre quelle di Tangorra e Dionigi calano. Sembra sempre più difficile anche l'ipotesi di un traghettamento da parte di Gianfranco Mancini, che comunque aveva già dato la sua disponibilità. Nella scorsa stagione Moriero e Capuano si erano avvicendati sulla panchina proprio della Sambenedettese, con Moriero richiamato a sorpresa al posto proprio di Capuano per guidare la squadra nell'avventura playoff, e proprio i loro destini sono ancora uniti dalla panchina del Rieti.Lunedì il giorno chiave, quello in cui Moriero potrebbe prendersi la panchina amarantoceleste. Per il closing bisognerà invece ancora attendere qualche giorno: l'8 gennaio alla ripresa degli allenamenti potrebbe ancora non essere ufficializzato. Dietro questi slittamenti ci sarebbe una cordata romana, capitanata da un imprenditore vicino al mondo della politica pronto a rilevare le quote di maggioranza del club, un po come accaduto con Poulinakis in estate. Insomma, restano ancora dubbi da sciogliere, ma almeno uno, quello relativo alla guida tecnica, sembra andare verso la risoluzione : Francesco Moriero sembra pronto ad iniziare la sua avventura a Rieti.