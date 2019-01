Ultimo aggiornamento: 10:23

RIETI - Sono giorni di riposo in casa Rieti, almeno per quanto riguarda le questioni di campo. Come deciso dall'Aic infatti tutte le attività, allenamenti compresi, sono sospesi per nove giorni, e riprenderanno quindi il prossimo 9 gennaio.Tengono banco però le questioni societarie, perché le dimissioni di Chéu hanno confermato un passaggio societario per il quale si attende ancora l'ufficialità, ma soprattutto hanno aperto il toto allenatore. Tra le tante notizie di questi giorni caldissimi c'è anche l'infortunio di Matteo Cericola, uscito al 35' del primo tempo del match contro il Matera giocato domenica allo Scopigno. Non ci sono buone notizie per lui e per il club, perché Cericola ha riportato la frattura composta del malleolo sinistro. Facile ipotizzare che per lui saranno almeno due mesi di stop, cosi come non è da escludere un piccolo intervento chirurgico che permetterebbe forse di recuperare più velocemente.In queste ore caldissime però è scattata, come detto, la corsa al nome giusto per la panchina. Sono due i profili più percorribili: il primo è una soluzione "interna" con il ritorno di Raffaele Battisti, vice di Carmine Parlato la scorsa stagione, che magari potrebbe traghettare la squadra fino al termine della stagione per poi preparare il campo proprio al ritorno di Parlato, che dopo l'addio al Latina non può tornarsi ad accomodare su un'altra panchina, a meno di una richiamata proprio del Latina.L'altra ipotesi, ancor più suggestiva, è quella di Francesco "Checco" Moriero, ex Sambenedettese. Sarebbe proprio lui in pole position, anche se prima, come detto, bisognerà attendere il comunicato che sancirà ufficialmente il cambio societario. A oggi resta al timone del club Manthos Poulinakis, in attesa che il "closing" diventi realtà.