RIETI - Il Rieti, almeno dal punto di vista della classifica, si gode il successo sul Matera. I tre punti conquistati contro i lucani sono utili a sistemare proprio la classifica, con gli amarantoceleste ora a ridosso della zona playoff.



La sfida di oggi, prima del girone di ritorno, è anche l'ultima prima della sosta, con il campionato che tornerà il prossimo 20 gennaio con la sfida in trasferta contro la Casertana. Come deciso dall'Aic ora ci saranno nove giorni di sosta da tutte le attività, allenamenti compresi, anche se in casa Rieti saranno giorni caldissimi.

Si attende infatti il nome del successore di Ricardo Chéu, ma soprattutto il comunicato che sancirà il cambio societario. In mezzo a tutto questo, il 3 gennaio, via anche alla finestra di mercato invernale. A decidere il match contro il Matera ci hanno pensato i gol di Gondo, Maistro, Todorov e l'autorete De Marco. Da sottolineare al termine della gara, il bellissimo applauso reciproco tra i giovani giocatori del Matera e gli spettatori presenti sulle tribune dello Scopigno.

Ultimo aggiornamento: 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA