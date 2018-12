RIETI - L’importante era vincere, al di là della prestazione, e il successo per 1 a 0 contro il Bisceglie al Manlio Scopigno fa contenti tutti in casa amatrantoceleste dove già si respira un’aria nuova con il ritorno al comando di Riccardo Curci in società.



«Era una partita da vincere anche senza giocare bene - commenta il tecnico del Rieti, Ricardo Cheù - Non era semplice dopo una settimana in cui a Rende mercoledì abbiamo faticato tanto, sia fisicamente che mentalmente, come è logico che sia dopo una sconfitta maturata in quel modo».

Sulla prestazione della squadra il tecnico amarantoceleste si dice soddisfatto: «Se si vanno a vedere le opportunità create siamo stati noi ad avere le occasioni migliori sia nel primo che nel secondo tempo, nonostante il Bisceglie stesse meglio fisicamente non avendo giocato mercoledì. Continuiamo a crescere e migliorare sia nelle prestazioni individuali che come collettivo, i ragazzi lavorano bene tutti i giorni e i risultati si vedono. A differenza dell’inizio di campionato possiamo anche cambiare modulo, tant’è che oggi per limitare il Bisceglie siamo passati a tre in difesa facendo più densità a centrocampo. In questo momento però abbiamo un grande problema con il terreno di gioco che non permette di giocare di prima».

Incalzato sulla prestazione dei singoli, in special modo Fabio Maistro, autore del gol, e il portiere Davide Costa che negli ultimi minuti si è mostrato molto sicuro: «Non mi piace parlare dei singoli ma in questo momento abbiamo giocatori che adesso stanno in grande forma come Maistro che dimostra ogni volta di aver molta fiducia nei suoi mezzi e si vede che sta bene e cerca di sfruttare il suo tiro che lo rende capace di fare gol da ogni posizione, domenica a Monopoli sarà squalificato è un peccato per lui ma ci sarà che al suo posto cercherà di non farlo rimpiangerlo. Costa non ha giocato molto ma in questi mesi ma con lui abbiamo sempre parlato e sapeva di essere un’alternativa. Durante gli allenamenti ha fatto bene e quando è venuto il suo turno ha dimostrato il suo valore».

Il portiere amarantoceleste Davide Costa in pratica conferma l’avvicendamento in società con l’avvento di Curci appellando Manthos Poulinakis come ex presidente: «Cerchiamo di tenere fuori dallo spogliatoio le vicissitudini societarie - risponde così alla domanda di come abbiano vissuto le voci del cambio di presidente i giocatori - Noi abbiamo lavorato con serenità anche quando c’era l’ex presidente greco e continueremo con il nuovo».

In merito alle sue prestazioni invece l’estremo difensore amarantoceleste commenta: «Sto facendo il possibile per la squadra merito dello staff dei portieri ma sta andando molto bene e sono contento. Devo dire che ho avuto una grande forza mentale, non ho mai mollato e ho lavorato al cento per cento facendomi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa». Sulla gara il portiere reatino invece ha dichiarato: «Ho visto una partita molto equilibrata abbiamo cercato di sfruttare le nostre occasioni ma dobbiamo migliorare quando andiamo in vantaggio poi ci abbassiamo un po’ troppo».

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA