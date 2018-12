© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riccardo Curci è pronto, quasi a furor di popolo, a tornare in sella. La notizia era già nota da diversi giorni, solo che adesso siamo praticamente alla stretta finale. L'artefice della promozione in serie C è pronto a riprendersi in mano il club, anche perché entro le 24 di lunedì c'è la scadenza della seconda tranche di stipendi. Sarebbe proprio questo il motivo che avrebbe portato ad una accelerazione nelle trattative tra le parti, soprattutto con l'obiettivo di evitare il rischio di un'altra penalizzazione.I tempi sono ristretti, ma la volontà di trovare un accordo c'è, un aspetto che però potrebbe non bastare per concretizzare tutto nei tempi che abbiamo sottolineato. Una cosa è certa: i tantissimi appelli dei tifosi sembra siano stati ascoltati, perchè Riccardo Curci non è mai stato cosi vicino a tornare presidente del Rieti. Il suo eventuale rientro riaprirebbe tanti discorsi anche relativi al mercato, da affrontare però più avanti. Intanto il prossimo 18 gennaio la CoViSoC e la Procura Federale si esprimeranno riguardo l'eventuale penalizzazione riguardante la prima tranche di pagamenti. Se penalizzazione sarà, questa verrebbe comunque scontata nel prossimo campionato, anche se l'obiettivo ora è evitare che possa scattare un secondo deferimento.