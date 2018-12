RIETI: PRIMA LA FESTA, POI LA RESA

RIETI - Il Rieti sembra non reggere i 90 minuti. Anche questa volta a Reggio Calabria dopo oltre un'ora giocata bene che ha portato in dote anche due reti. Poi la squadra si è sciolta e i tifosi hanno rivisto i fantasmi già sul 2-2. Quando poi è arrivato il gol del 3-2 dei calabresi via social è scoppiata la protesta. Sabato alle 14.30 la sfida con la Paganese, c'è aria di contestazione. Il tifoso storico Mauro Maiali ha racchiuso così la domenica amarantoceleste.Metà ripresa, si faceva festa:Gondò e Cericola: rialziam la testa!Poi c'ha pensato l'avverso destinoComplice chi di noi no' è un campioncinoQualcosa da ridir sull'arbitraggio...... Così continueremo sino a maggio?Ora anche gli ottimisti moderatiVisti gli ultimi nulli risultatiCominciano a pensare che noi siamoVotati al masochismo del "perdiamo"!Ci vuol coraggio a dire ancora "ti amo"Alla cara squadr(ett)a di ReateSi rischia l'abbandono delle... FateE nessun più a volere fare il "vate"!