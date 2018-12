© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la sconfitta a Reggio Calabria, la società se la prende con l’arbitraggio, il tecnico tace e i tifosi sui social danno seguito alla contestazione iniziata otto giorni fa allo Scopigno in occasione della gara con la Juve Stabia. Il 3 a 2 rimediato contro la Reggina a tempo scaduto è indigesto un po’ a tutti in casa Rieti.Il tecnico portoghese Ricardo Chèu al termine della gara non rilascia dichiarazioni, lasciando l’incombenza delle spiegazioni al direttore sportivo Malu Mpasinkatu: «Questa sconfitta porta in dote tanta rabbia perché pur riconoscendo i nostri errori, la terna arbitrale ha influito pesantemente sul risultato finale per una serie di episodi a nostro sfavore - commenta Mpasinkatu - Sul rigore di Gondo ci poteva stare il rosso al difensore della Reggina, il gol del momentaneo due a zero di Maistro non c’era nessun fuorigioco e l’episodio finale del gol è stato scaturito da un fallo netto non fischiato su Kean, inoltre il recupero è sembrato eccessivo e il gol è arrivato a tempo scaduto. Noi siamo una piccola realtà con una presidenza estera, un mister straniero eppure meritiamo e pretendiamo lo stesso trattamento delle altre squadre».Se la società fa quadrato intorno a squadra e staff tecnico sui social molti tifosi non nascondono la loro delusione e chiedono a tutti di tornarsene a casa, spesso con espressioni ben più colorite, e addirittura qualcuno auspica il ritorno in panchina di Sergio Pirozzi, allenatore con il quale un decennio fa il Rieti conquistò prima la storica promozione in serie C2 e l’anno dopo l’altrettanto entusiasmante salvezza tra i professionisti.