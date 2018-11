Ultimo aggiornamento: 17:21

RIETI - Pomeriggio tormentanto in casa Rieti, una notizia che getta ulteriori ombre su un momento non esattamente facile. Il Rieti questo pomeriggio si è allenato, ma lo ha fatto in palestra invece che sul campo. Motivo? Uno sciopero. Secondo indiscrezioni infatti lo staff medico si sarebbe rifiutato di presiedere la seduta a causa del mancato pagamento dei compensi.La notizia è circolata velocemente e, come detto, è una tegola non indifferente, soprattutto in questi giorni in cui si parla di possibili trattative di mercato. Oltre allo sciopero dello staff, sembrerebbe siano arrivate anche le dimissioni del medico di squadra. Non il miglior modo per avvicinarsi al match contro chiave di domenica contro la Reggina, un evento destinato a scatenare la rabbia dei tifosi che già sabato scorso, attraverso uno striscione eloquente, avevano espresso il loro malumore nei confronti della società.