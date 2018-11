RIETI - Una importante novità di formazione per il Rieti alla vigilia del match di domani (ore 14.30) contro la Juve Stabia. Non ci sarà Diarra e, ad annunciarlo, è stato il tecnico Ricardo Chéu in conferenza stampa: «Diarra non è a disposizione, ha un'ernia ombelicale, forse si dovrà sottoporre ad intervento». Brutta regola quindi per il Rieti, che dopo la partenza di Lukinga ha ancora di più la coperta corta. Al suo posto dovrebbe giocare Konate. Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA