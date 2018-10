RIETI - Come preventivabile aria tesa in casa e con il tecnico del Rieti Ricardo Cheù che in conferenza stampa legge un messaggio in italiano per scusarsi soprattutto con i tifosi che al termine della gara persa per 2 a 1 in casa con il Siracusa hanno rumoreggiato.



«Oggi non abbiamo fatto una bella partita, non riesco a capire cosa sia successo, abbiamo perso il controllo della gara: a un certo punto abbiamo spento la luce – ha commentato il tecnico portoghese - Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi. Il fatto che ci abbassiamo troppo negli ultimi minuti della gara è un problema mentale anche se abbiamo avuto diverse situazioni sfortunate con gli infortuni ma in ogni caso noi dobbiamo mettere sempre massimo impegno e qualità: si può perdere ma non in questo modo. In settimana dovremo cambiare molte cose questa non è il tipo di squadra che mi piace vedere in campo».

Sull’ipotesi dimissione Cheù non lascia dubbi: «Non ci ho mai pensato. Sapevo delle difficoltà che avrei incontrato in questa avventura a Rieti. Ho fatto molte rinunce per lavorare qui e l’ho fatto perché amo il calcio. In ogni stagione capita sempre il momento negativo e noi lo stiamo attraversando ora: oggi è stata una brutta giornata ma dobbiamo lavorare forte e sono sicuro che ne usciremo. Il calcio è per gente forte. La nostra squadra è fatta di uomini, anche se giovani, e dobbiamo dimostrarlo nella prossima gara. Siamo come su una barca dove tutti devono remare nella stessa direzione e quando si incontrano problemi risolverli chiarendosi e parlando a viso aperto».

«Ci prendiamo tutte le responsabilità – in sintonia con il suo allenatore il capitano del Rieti Nicolò Gigli – Ci dobbiamo impegnare e come ha detto il mister è giusto cambiare perché nel gruppo ci sono alcuni elementi che forse non hanno compreso quale è il giusto atteggiamento e quale è la strada da percorrere».

«Probabilmente abbiamo avuto paura di vincere e nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e dopo il gol sul calcio piazzato abbiamo perso convinzione - commenta il centrocampista reatino Giuseppe Palma visibilmente affranto - Abbiamo perso quella compattezza che in altre gare ci aveva aiutato a venire fuori da momenti difficili ma la colpa è solo nostra, il mister non c’entra niente. Noi giocatori anche se giovani dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, essere uomini e dalla prossima gara dobbiamo dimostrare di meritare questa categoria. Chiediamo scusa ai tifosi di questa sconfitta».

Di umore opposto logicamente in casa Siracusa con il tecnico Giuseppe Paganese che non lesina complimenti alla sua squadra: «Il gol a freddo poteva tagliarci le gambe, invece i ragazzi sono stati eccezionali hanno reagito giocando a calcio, mantenendo le distanze, con la palla a terra, creando occasioni su occasioni senza rischiare praticamente nulla. La vittoria è importante per i tre punti, logicamente abbiamo perso tanto terreno rispetto le altre ma oggi possiamo dire iniziamo un altro campionato con più convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo fatto una bella prestazione che ci fa comprendere che si possono avere i risultati giocando a calcio, sacrificandosi e aiutandosi: rispetto le altre volte che siamo andati in svantaggio, quando ci siamo fatti prendere dalla frenesia buttando avanti palloni su palloni, oggi siamo stati più squadra e con tranquillità abbiamo portato a casa una vittoria importante per il morale perché meritatissima al termine di una settimana non semplice. I ragazzi che sono scesi in campo hanno compreso quello che dovevamo fare e si sono messi tutti a disposizione come del resto anche nelle altre gare. Abbiamo tante soluzioni che ci servono anche ad adeguarci a chi abbiamo di fronte ma non è questo che conta, oggi abbiamo reagito da squadra. Sono felice per i tifosi che giustamente in queste ultime settimane hanno fatto sentire il loro disappunto ma anche per i miei ragazzi che adesso possono stare più tranquilli».

«Non mi era mai capitato di prendere un gol così veloce, forse siamo stati ingannati dal vento – il capitano siciliano e autore del gol del pareggio, Marco Turati – Poteva essere il colpo del ko in un momento difficile per noi dopo quattro sconfitte consecutive. Devo fare i complimenti ai compagni. Siamo una squadra giovane con tanti elementi alla prima esperienza in serie C. In questo momento al di là del risultato conta l’aspetto psicologico: vincere contro una diretta concorrente aiuta. Abbiamo giocato veramente bene, durante la gara più passava il tempo e più mi convincevo di poterla vincere: il nostro portiere in pratica non è mai stato impegnato dopo i primi minuti».

