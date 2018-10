RIETI - Tra i tanti argomenti trattati nella prima conferenza stampa di Gianfranco Mancini come nuovo direttore generale del club c'è anche quello relativo alla possibile penalizzazione del club per un ritardo sul versamento degli stipendi: «Il termine per il pagamento era il 16 ottobre - ha spiegato lo stesso Mancini - il 95% degli stipendi sono stati pagati entro le 24, il restante 5% la mattina successiva. Non siamo preoccupati di questa situazione, si è trattato di un problema online con la banca, quindi vorrei tranquillizzare tutti». Chiaro che il ritardo potrebbe portare ad eventuali penalizzazioni, si parla di 2 punti, anche perché il regamento impone di pagarli entro il 16 di ottobre e non necessariamente quel giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA