© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo che le notizie si sono susseguite nelle ore immediatamente successive al match, riguardo al “caso” Pepe e Diarra, e soprattutto dopo che la società non aveva diffuso nessuna comunicazione a riguardo, questa mattina è arrivata la nota del club riguardo scelta di Chéu di non schierare titolari a Trapani Pepe e Diarra. Va ricordato che giovedì scorso i due giocatori avevano saltato volontariamente la seduta di allenamento.L’esclusione dettata da una scelta tecnica era il punto di vista espresso dalla società già nel giorno della partita, seppur non in maniera ufficiale, come invece avvenuto pochi minuti fa, tramite le parole del diesse Malù Mpasinkatu: «La scelta riguardante i giocatori Pepe, Todorov e Diarra rientra in una normale scelta tecnica che il mister Ricardo Cheu, e il suo staff, hanno fatto per far dare fiato a quei giocatori che fino a questo momento hanno giocato di più, avendo disputato tre gare in otto giorni. Anche lo stesso Trapani ha tenuto in panchina Evacuo, e ad una mia precisa domanda il collega Raffaele Rubino ha risposto esattamente la stessa cosa. Il patron Poulinakis è orgoglioso che parecchi nostri giocatori interessino a club di categoria superiore, ma tutti quanti società, staff tecnico e giocatori dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo stagionale che è la salvezza».Restano comunque i dubbi, anche perché, a questo punto, rinunciare ai due giocatori cardine in una trasferta così complicata è scelta assai discutibile.