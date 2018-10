COSI' IN CAMPO

Sicula Leonzio

Rieti

RIETI - Dopo aver osservato il suo turno di riposo, il Rieti è pronto a tornare in campo. Oggi alle 16.30 (diretta ElevenSports) gli amarantocelesti affrontano in trasferta la Sicula Leonzio. I siciliani hanno 7 punti in classifica, tre in più del Rieti, non avendo giocato però il match della prima giornata contro la Viterbese, ma che devono ancora osservare il turno di riposo.La Sicula Leonzio è squadra temibile soprattutto in casa, dove ha conquistato ben sei dei sette punti complessivi. Ci sarà il grande ex Giunta, anche se probabilmente non sarà tra i titolari scelti da mister Bianco, che deve rincunciare al trequartista Gammone per squalifica e andrà verosimilmente verso un 4-3-3.Anche il Rieti si presenta al match con due assenze: una è quella del lungodegente Costa, l'altra è invece quella di Dabo, che è ancora impegnato con la nazionale della Guinea Bissau e non sarà del match. Rientra invece dalla squalifica Gallifuoco, pronto a prendersi la corsia destra. Per il resto si va verso la formazione tipo con Papangelis a sinistra e coppia centrale formata da Pepe e capitan Gigli. Palma e Diarra sono confermatissimi, cosi come il tridente a supporto di Todorov formato da Maistro, Cericola e Vasilieou.Per il neo arrivato Gondo sarà quindi panchina, come fatto capire dallo stesso Chéu nella conferenza di giovedì. Difficile ipotizzare anche un cambio modulo, direzione 4-4-2, per schierare sia Gondo che Todorov, anche se questa, in futuro, potrebbe essere sicuramente una opzione interessante, magari con due mediani di rottura, Vasilieou e Cericola esterni, per dare riposo anche a Maistro, l'unico in grado però di dare profondità al gioco e capace di prendere palla tra le linee.Quello contro la Sicula Leonzio è senza dubbio un banco di prova importante per il Rieti, che dopo i quattro punti raccolti in casa, adesso vuole iniziare a marciare anche in trasferta, in attesa di poter riabbracciare i suoi tifosi nell'infrasettimanale della settima giornata contro la Vibonese.(4-3-3): Narciso; Aquilanti, M.Esposito,Ferrini, Squillace; Talarico, D'Angelo, Marano; Sidibe, Gomez, Ripa. All.Bianco(4-2-3-1): Chastre; Gallifuoco, Pepe, Gigli, Papangelis; Palma, Diarra;Maistro, Cericola, Vasilieou; Todorov. All. Chéu: Giordano di Novara (De Ambrosis-Tinello)Paganese - Catanzaro (domani, ore 14.30)Trapani - Bisceglie (domani, ore 14.30)Casertana - Catania (domani, ore 18.30)Matera - Virtus Francavilla (domani, ore 18.30)Rende - Potenza (domani, ore 20.30)Vibonese - Cavese (domani, ore 20.30)Reggina - Siracusa (lunedì 15, ore 14.30)Viterbese - Monopoli (rinviata)Trapani 13Juve Stabia 12Rende e Casertana 9Bisceglie e Sicula Leonzio 7Catania e Catanzaro 6Monopoli e Cavese 5Rieti e Vibonese 4Siracusa, Virtus Francavilla, Matera e Reggina 3Potenza 2Paganese 1Viterbese 0