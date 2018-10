© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti si prepara alla trasferta sul campo della Sicula Leonzio (sabato, ore 16.30). A presentare il match in conferenza stampa è il tecnico Ricardo Chéu: «In questo momento stiamo lavorando maggiormente sulle dinamiche offensive piuttosto che difensive. Gli avversari, così come facciamo noi, studiano il nostro gioco, quindi questi giorni di lavoro sono utili per modificare alcune dinamiche». Riguardo il tour de force che attende la squadra: «Abbiamo meno viaggi lunghi in bus e più in aereo, è diverso, ci permette di recuperare maggiormente, poi valuteremo la condizione di volta in volta». Chiusura sul match contro la Sicula Leonzio: «È una squadra che ha i nostri stessi problemi di un paio di settimane fa, ovvero ha giocato tante partite ravvicinate, Coppa compresa. Affrontiamo una squadra brava a colpire in contropiede. Loro in casa sono forti e impongono anche partite fisiche, dovremo stare attenti».