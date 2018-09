RIETI - Resta un po' di delusione nella tifoseria amarantoceleste per il pareggio a reti bianche del Rieti contro la Cavese, espressa anche in questo scritto in dialetto inviatoci dallo storico supporters Mauro Maiali, che mette in evidenza anche la «paura di vincere».



SE POTEA PURE 'ENCE CO' 'A CAVESE...



'N passatu arà pure Milàn espugnatu

Ma stu squadrone a mmi no' mmè ssembratu...

...Tre dde li meglio nostri sostituiti

Ce semo forze 'n pocu rempauriti?



Mica è Italia - Brasil' a 'u noantaquattru

Ddo 'oppu la partita stau i rigori

E tte la jochi cenquanta su ccentu...

...Era meglio se cce faceamo 'n quattru



Proanno a bbence pure senza cori

Ogli nne 'a fifa aglio 'a mette l'accéntu!



Aforisma

Chi roseu bbede sempre tuttu 'antu

Glieria svegliatu arminu ogni tantu!





