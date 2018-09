© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il tecnico del Rieti, Ricardo Chéu, dopo il pareggio a reti inviolate contro la Cavese è soddisfatto. Soddisfatto non tanto del risultato ma della prestazione: «Prima della gara avevo avvisato i ragazzi che con la Cavese sarebbe stata una gara difficile perché è una delle squadre che gioca il miglior calcio del girone, un calcio propositivo. Non dimentichiamoci che anche come in occasione della gara di martedì contro la Virtus Francavilla anche i campani hanno avuto un’intera settimana per preparare questa gara, avendo riposato prima della partita con noi e, in queste categorie, ciò può fare la differenza, senza poi dimenticare che noi in 12 giorni abbiamo dovuto sostenere 4 gare con due lunghissime trasferte in autobus che di certo non aiutano a recuperare al meglio le energie. Abbiamo comunque fatto una bella gara all’inizio è partita meglio la Cavese ma poi siamo risusciti a prendere possesso del campo e fare il nostro gioco creando anche diverse situazioni pericolose. Abbiamo provato a fere il nostro gioco a tratti ci siamo risusciti, a tratti no, però abbiamo combattuto e l’unica occasione degna di nota per gli ospiti è nata da un errore di Pepe».Sul capitolo attacco, invece, dove si vocifera un possibile interessamento del Rieti per Cedric Gondo, classe ’96 prodotto del settore giovanile della Fiorentina e negli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito a Teramo, l’allenatore amarantoceleste non fa particolari drammi sulla difficoltà delle punte di trovare la via della rete: «Mi preoccuperei di più se non creassimo situazioni pericolose – commenta Chéu – Dobbiamo migliorare e lavorare come stiamo facendo e sono sicuro che poi ci sbloccheremo. Siamo una squadra giovane che ha lavorato tantissimo questa estate e sono sicuro che già a dicembre e gennaio vedremo i frutti di tutto questo lavoro e vedremo un altro Rieti: non dimentichiamoci che oltre alle difficoltà di tutte queste gare ravvicinate, abbiamo un calendario come le squadre che giocano la Champions che giocano ogni tre giorni, abbiamo anche diversi giocatori che sono reduci da infortuni».Sul fronte tattico nonostante nel secondo tempo per qualche minuto gli amarantoceleste si sono posizionati con un insolito 4-4-2, Chéu è categorico: «Non abbiamo i giocatori adatti per utilizzare altri moduli. Durante la partita può succedere in determinate situazioni di passare allo schema a due punte o con tre difensori dietro ma sono solo situazioni momentanee».Soddisfatto della gara anche il tecnico della Cavese Giacomo Modica che si lamenta però del campo: «Non potevamo fare meglio – esordisce l’allenatore degli ospiti – il campo era pessimo e ciò non permetteva ai ragazzi una corretta circolazione della palla. Infatti siamo partiti subito bene ma poi il Rieti ha preso le misure. Sicuramente dovevamo essere più pazienti nell’ultimo passaggio ma sono contento perché abbiamo cercato di fare la partita contro una squadra che, non dimentichiamolo, sabato scorso ha sconfitta una delle favorite alla vittoria del campionato, la Casertana».L’ultimo passaggio ma senza eccessive polemiche è su un presunto fallo da rigore alla fine del secondo tempo: «Ho messo in campo Rosa all’ultimo per sfruttare la sua esperienza e credo che il fallo su di lui era rigore netto, comunque questo è il calcio».