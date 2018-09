© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una volta Ricardo Chéu in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cavese di domani alle 14.30 (ancora a porte chiuse). Si parte ovviamente dai problemi di una difesa da reinventare: «Questo campionato è molto dispendioso dal punto fisico, dobbiamo valutare alcune situazioni. Pepe ha un ematoma al ginocchio, domattina valuteremo se è il caso di schierarlo. I lunghi viaggi non aiutano a recuperare, domattina valuterò la condizione generale».Sarà probabilmente out ancora Papangelis, quindi le incognite restano, e sul match contro la Cavese il tecnico portoghese sembra avere le idee chiare: «Per me quella di domani è la partita più difficile della stagione, li ho studiati, esprimono un bel gioco e delle belle dinamiche, dovremo quindi essere bravi dal punto di vista tattico».Una considerazione anche sui gol subiti e sugli attaccanti che non hanno ancora trovato il gol: «Non sono preoccupato, vero che contro la Caserana abbiamo segnato su due rigori ma che sono stati procurati dagli attaccanti. Non è importante chi segna, ma come si esprime la squadra».Una battuta anche su Chastre, attaccato da alcuni tifosi sui social per qualche errore: «Il ragazzo è tranquillo, il calcio è così. Lui è stato molto sollecitato anche con i piedi in queste partite e può capitare di fare degli errori. Purtroppo le persone si ricordano sempre l'errore e non magari i dieci interventi decisivi che hai fatto».