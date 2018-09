Ultimo aggiornamento: 23:22

RIETI - Nel giorno della prima uscita pubblica del nuovo presidente del Rieti, il maggior azionista Manthos Poulinakis, a Brindisi contro il Francavilla a seguire la squadra nella terza giornata di campionato di serie C per la società c’è il direttore sportivo Malù Mpasinkatu che si trova a commentare la seconda sconfitta in trasferta: «Nel complesso siamo soddisfatti. Abbiamo giocato con il cuore ma l’espulsione di Gallifuoco ci ha penalizzato. Comunque anche in 10 contro 11 abbiamo tenuto bene il campo rischiando poco, del resto il secondo gol è frutto di un’invenzione del loro attaccante con la nostra difesa schierata, e in un paio di frangenti abbiamo anche avuto l’occasione per riagguantare il pareggio. Questa partita dimostra che siamo una squadra di carattere che sia in casa che fuori casa vende cara la pelle. Dobbiamo lavorare per evitare quei calo di concentrazione ad inizio partita che ci fa partire con l’handicap quasi sempre, è un problema dovuto alla giovane età della squadra ma sono sicuro che con il tempo, allenandosi e giocando, questa squadra migliorerà anche sotto questo aspetto». L’ultimo pensiero del direttore Mpasinka va a Pepe che ha giocato per buona parte della gara acciaccato: «E’ stato encomiabile, speriamo di recuperalo per la prossima gara: abbiamo già Gallifuoco squalificato».