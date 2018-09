COSÌ IN CAMPO

RIETI - Ora il Rieti vuole dare continuità. Questa sera alle 20.30, in diretta su Eleven Sports, il Rieti va a caccia del secondo risultato utile consecutivo dopo la splendida vittoria contro la Casertana di sabato. Sarà importante valutare se la truppa di Chéu avrà recuperato energie psicofiche dopo una gara molto dispendiosa, anche perché trova una Virtus Francavilla che cerca i primi punti in campionato. Non sarà facile, come ogni gara in trasferta, ma se il Rieti riuscirà a giocare con lo stesso spirito visto contro la Casertana allora tutto è possibile.Nonostante Chéu nella conferenza prepartita abbia parlato di turnover, la sensazione è che si andrà verso la conferma della formazione vista sabato, con il probabile inserimento di Kean al posto Cericola. Chastre ancora tra i pali, poi difesa a quattro con Dabo e Gallifuoco sugli esterni e Pepe e Gigli centrali. Palma e Diarra faranno schermo avanti alla difesa con Maistro leggermente più avanzato e quasi in linea con Kean e Vasilieou a fare da supporto a Todorov, in un 4-3-3 che si trasforma in un 4-2-3-1.Il modulo potrebbe essere lo stesso anche per la Virtus Francavilla, che però va verso alcuni cambi di formazione rispetto alla sconfitta esterna per 1-0 contro la Cavese. I cambi potrebbero arrivare soprattutto in difesa, mentre il centrocampo dovrebbe essere confermato con Folorunsho, Vrdoliak e Lugo Martinez.(4-3-2-1): Tarolli; Albertini, Cason, Mengoni, Caporale; Folorunsho, Vrdoliak, Lugo Martinez; Mastropietro; Partipilo, Saro. All. Zavattieri(4-2-3-1): Chastre; Gallifuoco, Gigli, Pepe, Dabo; Diarra, Palma; Maistro, Kean, Vasilieou; Todorov. All. Chéu: Miele di Nola (Cantafio e Festa)Siracusa - Paganese (oggi, ore 14.30)Stasera, ore 20.30:Bisceglie - CasertanaJuve Stabia - PotenzaMonopoli - RendeTrapani - Sicula LeonzioViterbese - Reggina (rinviata)Catanzaro - ViboneseMatera - Catania (rinviata)Trapani e Rende 6Sicula Leonzio, Juve Stabia, Casertana, Catanzaro, Matera, Cavese, Rieti e Reggina 3Monopoli, Bisceglie, Potenza e Vibonese 1Viterbese, Catania, Virtus Francavilla, Paganese e Siracusa 0