RIETI - Il Football Club Rieti s.r.l, dopo il Consiglio d’amministrazione odierno, annuncia che il nuovo presidente del club è Manthos Poulinakis e ringrazia Gianluca Marini per il suo lavoro e per la sua dedizione. Dunque l'azionista di maggioranza del club diventa anche il presidente.



Il primo incontro del presidente Manthos Poulinakis è stato con il sindaco Antonio Cicchetti, il quale ha assicurato di supervisionare personalmente il lavori in corso allo stadio. Il Football Club Rieti vuole ringraziare il sindaco e il consigliere Roberto Donati per essere vicini alla squadra.

