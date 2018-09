© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un colpo di scena dopo l'altro. Il casa Rieti la serata di ieri verrà sicuramente ricordata. La vittoria rocambolesca contro la Casertana all'ultimo respiro e, in conferenza stampa, l'annuncio di Marini, che al saluto dei giornalisti «buonasera presidente» risponde «ex presidente».Proprio Gianluca Marini ha infatti annunciato che si dimetterà dalla carica di presidente. La decisione sarà ratificata nel Cda di domani, che sarà da seguire con grande attenzione.Secondo indiscrezioni potrebbe essere proprio Manthos Poulinakis, attuale socio di maggioranza, a prendere la carica, mentre Gianluca Marini potrebbe diventare direttore generale. Ipotesi, nulla di più, in attesa di domani, ma con il morale alle stelle ed il giusto grado di serenità dopo la prima vittoria in campionato.Lo stesso Marini ha anche annunciato che il club sta avviando azioni legali per il discorso relativo allo stadio, ma anche su questo capitolo nuovi dettagli potrebbero arrivare nei prossimi giorni.