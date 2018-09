COSÌ IN CAMPO

Rieti

Casertana

Arbitro

ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il momento del riscatto. Per il Rieti di Chéu è tempo di tornare in campo (stasera, ore 20.30, diretta su Eleven Sports), ancora una volta però sarà sfida a porte chiuse. Questa sera allo Scopigno arriva la Casertana per la seconda giornata di campionato. Un match affascinante, soprattutto perché la Casertana ha in rosa alcuni pezzi pregiati come Alfageme, Floro Flores e Cataldo.Dopo il ko a Matera il Rieti deve provare a strappare un risultato positivo per iniziare a muovere la classifica, anche perché in questo avvio il calendario non fa sconti. Nella conferenza prepartita di ieri il tecnico portoghese non ha dato indicazioni sugli uomini che scenderanno in campo, anche se Papangelis, che ha svolto ancora in parte lavoro differenziato, non sarà titolare a sinistra. La coppia centrale sarà composta ancora da Gigli e Pepe, mentre sugli esterni un posto sarà occupato da Dabo, mentre l'altro da uno tra Lukinga e Gallifuoco. Se l'italo-astraliano dovesse scalare in difesa, a centrocampo potrebbe partire titolare Palma insieme a Diarra e Maistro. Nel tridente nessuna novità: Kean dovrebbe partire ancora dalla panchina, con Vasilieou, Todorov e Cericola a completare il 4-3-3.La Casertana di Fontana va invece verso il 3-5-2 con Alfageme e Cataldo in avanti. Sarà quindi ancora panchina per Floro Flores, uno dei tanti pezzi pregiati a disposizione dei Falchetti. Si gioca alle 20.30, gara che ovviamente sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Eleven Sports.A dirigere l'incontro sarà il signor Santoro di Messina, coadiuvato da Madonia di Palermo e Lalomia di Agrigento.(4-3-3): Chastre; Dabo, Gigli, Pepe, Gallifuoco; Maistro, Palma, Diarra; Vasilieou, Todorov, Cericola. All. Chéu(3-5-2): Russo;Blondett, Lorenzini, Pinna;De Marco, Romano, Vacca, D’Angelo, Zito; Castaldo, Alfageme. All. Fontana: Santoro di Messina (Madonia e Lalomia)Rende - Catanzaro 1-0 (giocata ieri)Cavese - Francavilla (oggi, ore 16.30)Reggina - Bisceglie (oggi, ore 18.30)Sicula Leonzio - Matera (oggi, ore 18.30)Potenza - Monopoli (oggi, ore 20.30)Vibonese - Trapani (oggi, ore 20.30)Juve Stabia--Viterbese (rinv.)Catania--Siracusa (rinv.)Rende 6Juve Stabia, Trapani, Casertana, Matera e Catanzaro 3Bisceglie e Vibonese 1Viterbese, Catania, Sicula Leonzio, Monopoli, Virtus Francavilla, Potenza, Cavese, Rieti, Paganese, Siracusa e Reggina 0