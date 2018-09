di Umberto Leoncini

RIETI - «L’importante era segnare e non subire troppo». Queste parole riassumono il pensiero del tecnico del. Rieti, Ricardo Chéu, dopo l’amichevole vinta 1 a 0 con il Monterosi, acerrimo rivale degli amarantocelesti nelle ultime due stagioni in serie D, disputata al campo d’altura del Terminillo alla presenza del patron Poulinakis.



«In una gara come questa per i ragazzi è difficile trovare anche le motivazioni – continua l’allenatore portoghese – Ieri c’è stata la festa (in piazza Cavour a Rieti la squadra si è presentata alla città, ndr) e poi non dimentichiamo che il campionato doveva iniziare tre settimane fa e tutti questi rinvii non aiutano a scendere in campo con la giusta concentrazione: nonostante tutto abbiamo fatto una partita attenta e ordinata contro una formazione agguerrita. Forse potevamo fare meglio in fase di attacco ma a causa dei carichi di lavoro della settimana ho preferito evitare di rischiare gente come Maistro e Di Domenicantonio che garantiscono maggiore qualità e imprevedibilità nella metà campo avversario. Adesso abbiamo avanti un’altra settimana di lavoro che ci servirà anche a far integrare al meglio i nuovi arrivi».



Soddisfatto della prestazione della sua squadra il tecnico del Monterosi, Mariotti: «Abbiamo fatto una partita vera, senza risparmiarci – commenta l’allenatore ospite – I ragazzi hanno disputato una splendida partita non facendo notare la differenza di categoria, anzi. Speriamo di fare un buon campionato in un girone difficile dove ci sono squadre come Latina, Aprilia e Avellino che sembrano favorite: coltiviamo il sogno di essere la sorpresa di questo raggruppamento».



Come abitudine il direttore sportivo del Rieti, Malù Mpasinkatu, dopo le partite non rilascia dichiarazioni ma, mentre abbandona l’impianto in quota dei Cinque Confini, preannuncia un incontro con la stampa durante la settimana nella quale fare il punto della situazione sul mercato amarantoceleste e magari forse annunciare qualche altro colpo tra i giocatori svincolati in modo da rafforzare ulteriormente la rosa che con ogni probabilità martedì saprà quando inizierà il campionato e in quale girone di serie C giocherà.

