di Christian Diociaiuti

RIETI - Doveva nascere domani, sabato, la nuova Serie C. Ma nel tardo pomeriggio è arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rinviare a lunedì o martedì le decisioni sulla Serie B a 19 o 22 squadre e, dunque, di “rovinare la festa” alla Serie C che domani era pronta a comunicare i gironi e i calendari dando, anche al Rieti, certezze sul cammino stagionale. Cammino, invece, che ancora una volta rimane sospeso: la terza Serie non sa chi dovrà esser ripescato e se dovrà esserlo e, dunque, non potrà tenere alcuna cerimonia domani a Roma. A questo punto il rischio di un nuovo slittamento dell’avvio del campionato – dal 16 settembre al 23 settembre – è dietro l’angolo.



LA NOTA DELLA LEGA PRO

La Lega Pro, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che slitta alla prossima settimana, suo malgrado, si vede costretta a rimandare i calendari. Seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni.



Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



