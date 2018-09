RIETI - Il Football Club Rieti 1936 comunica di aver sottoscritto un contratto biennale col calciatore Marlon Lukinga.



Nato a Ixelles (Belgio) l'8 gennaio 1998, Lukinga è un centrocampista che calcisticamente si forma nel Royal Excel Mouscron dove inizialmente viene impiegato come attaccante. Trenta gol in due stagioni ed ecco muoversi il Brugge che lo vuole con se inserendolo nella formazione under 17. A causa di un infortunio è costretto a saltare la “Viareggio Cup”, ma in compenso entra nel giro della nazionale congolese dopo uno stage formativo svolto nella stagione scorsa.



Ora prosegue la caccia agli svincolati.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



