di Umberto Leoncini

RIETI - «La vittoria contro la Fermana è una risposta concreta alle critiche che in queste settimane ci sono piovute addosso, sarebbe opportuno che qualche pseudo-tifoso invece di criticare senza costrutto iniziasse a sostenere il nostro progetto». Il presidente del rieti, Gianluca Marini, dopo la vittoria a fermo nella terza giornata della Coppa Italia di serie C non perde l’occasione per togliersi dei sassolini dalla scarpa.



In ogni caso, tornando al responso del campo, e nonostante la vittoria sia inutile al fine dl passaggio del turno, il numero uno amarantoceleste non nasconde l’entusiasmo per la bella prestazione in terra marchigiana. «E’ stata una partita bellissima, una prestazione dei ragazzi meravigliosa - commenta Marini - Siamo molto soddisfatti di quanto fatto vedere in campo ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare. Questa gara, vista anche in relazione a quella con il Teramo che è stata condizionata da episodi esterni, ci dà indicazioni positive. Avevamo pensato una squadra forte fisicamente e aggressiva e la prestazione di oggi, contro una formazione sicuramente più esperta, dimostra che la giovane età, se coniugata con la qualità, è un valore aggiunto».

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:11



