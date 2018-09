di Christian Diociaiuti

RIETI - Il Rieti a Fermo per ben figurare, anche se già eliminato dalla Coppa Italia. Una gara (ore 16.30, diretta su Eleven Sports) che conta solo per la Fermana che deve vincere segnando almeno due gol agli amarantocelesti senza subirne. Non ci sarà Ricardo Chéu che si trova in Portogallo, per dare l’ultimo saluto al padre Amilcar, morto a 73 anni. Chéu starà vicino alla sua famiglia e poi tornerà dalla sua squadra, dopo il lutto per il quale la società e la tifoseria non gli ha fatto mancare calore e vicinanza. Su richiesta del club, la Lega ha accordato un minuto di silenzio prima della partita e il lutto al braccio.



ASSETTO

Il mercato sicuramente ha portato nuovi volti da provare per il Rieti. A partire da Pepe e Diarra, che potrebbero partire subito. Dalla panchina il vice Barbosa potrebbe optare sempre per il 4-3-3 ma senza Sandro Costa, per il quale l’infortunio al ginocchio rimediato nel test con l’Artena sembra più serio del previsto. Dunque Dabo (convocato nella nazionale della Guinea Bissau) e Papagnelis larghi in difesa, al centro invece Gigli e l’ex Psg Pepe. Gallifuoco, così, torna sulla mediana col neoarrivato Diarra e Maistro. In attacco possibile esordio di Vasiliou all’esterno che terrebbe in panca Kean e Di Domenicantonio ma non Cericola. Todorov confermato in mezzo: su di lui la società punta molto. Tuttavia, il club si dice vigile sulla ricerca di giocatori esperti in attacco da ricercare tra gli svincolati.



COSÌ IN CAMPO

Fermana : Ginestra, Clemente, Soprano, Sarzi, Guerra, Zerbo, Grieco, Urbinati, Maurizi, Da Silva, Cremona. All. Destro.

Rieti : Chastre, Dabo, Pepe, Gigli, Papangelis; Gallifuoco, Diarra, Maistro; Cericola, Todorov, Vasiliou. All. Barbosa.

Arbitro : Petrella di Viterbo.

Sabato 1 Settembre 2018



