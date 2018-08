di Christian Diociaiuti

RIETI - A stamattina ancora niente lavori allo Scopigno, interventi necessari affinché si giochi a porte aperte. «Lunedì scorso contatto con la ditta, in settimana parte il cantiere». Rassicura il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, che risponde alle preoccupazioni social dei tifosi sugli interventi necessari (per l’ordine pubblico) affinché vengano riaperte le porte dello Scopigno per le gare ufficiali.



A BREVE I LAVORI

«I contatti – spiega – ci sono stati per fornire tutti i progetti, dati e contatti della ditta della rete» specifica Donati. Sui lavori, il consigliere afferma di volerli completare il «prima possibile, cominciamo con settore ospiti e video sorveglianza. Voglio aggiungere che non abbiamo perso un minuto da quando il Rieti ha conquistato la serie C – continua Donati - Sono contento del lavoro fatto finora dai tecnici comunali. Capisco il voler prima possibile il termine dei lavori, ma legge ci impone dei tempi delineati per le procedure, anche tenendo conto dei criteri straordinari. Ormai, comunque, ci siamo». Il campionato inizia il 16 settembre (l’8 gironi e calendari) e se a dare una mano al Rieti ci penserà il calendario, magari con un avvio in trasferta, non è escluso che tutto possa essere ok per la prima in casa. Altrimenti porte chiuse fino al completamento.



MERCATO

Oggi, intanto, ci si allena: altri due giorni di mercato per piazzare le bombe cone Zullo, La Camera e Sforzini o Ciotola. Arriveranno sulla sirena? In attesa del nulla-osta, Lukinga e Pepe.



A FERMO

La vendita dei biglietti della gara Fermana-Rieti è attiva dalle 10 di questa mattina, mercoledì 29 agosto, sul portale vivaticket.com oppure presso l'agenzia di viaggi "Fortitudo Viaggi" di via Aniene (Piazza Tevere). Il costo del biglietto è di 8,50 euro al quale va aggiunto il servizio di prevendita.

