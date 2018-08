RIETI - La nuova cerimonia per la compilazione dei calendari in serie C si terrà l'otto settembre. Un giorno dopo, dunque, la decisione del ConI sui ripescaggi in cadetteria. Questa la decisione, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, presa dalla Lega Pro nell'Assemblea a Roma. Il campionato, come previsto, inizierà una settimana dopo, nel weekend del 15-16 settembre.

Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA