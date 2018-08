di Christian Diociaiuti

RIETI - Mancano cinque giorni al debutto ufficiale del Rieti: domenica 26 agosto è fissata la sfida di Coppa Italia col Teramo (ore 17.30 a porte chiuse). La partita, valida come secondo match del mini triangolare H della fase eliminatoria della Coppa Italia di C, era stata rinviata per onorare le vittime di Genova. Alla fine la Lega ha optato per non falsare l'alternanza dettata dal primo match, Teramo-Feramana 0-0. Con la Fermana, altra gara del girone H della fase eliminatoria del campionato, il Rieti giocherà mercoledì 29 agosto. L'orario dovrebbe rimanere alle 18 come inizialmente previsto. Tutto mentre non è noto l'inizio del campionato. E se il campionato iniziasse il 16 settembre? E se domani, nell’assemblea di Lega, venisse fuori che i calendari e i gironi di C non si possono stilare? Parte delle risposte domani, proprio dall'assemblea di Lega. Poi il 7 settembre, data del pronunciamento del Collegio di Garanzia sulle ripescabili in B (campionato che nel frattempo inizierà venerdì con Brescia-Perugia).

